علاء مبارك عبر "تويتر": والدي أجرى عملية جراحية
02:32 م الجمعة 24 يناير 2020
كتب - محمد عبدالناصر:
قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن والده أجرى عملية جراحية أمس الخميس، دون أن يفصح عن تفاصيلها.
وأضاف مبارك في تدوينة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".
وتضمنت التدوينة صورة للرئيس الأسبق.
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