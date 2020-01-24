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علاء مبارك عبر "تويتر": والدي أجرى عملية جراحية

02:32 م الجمعة 24 يناير 2020
علاء مبارك عبر "تويتر": والدي أجرى عملية جراحية

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

كتب - محمد عبدالناصر:

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن والده أجرى عملية جراحية أمس الخميس، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وأضاف مبارك في تدوينة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وتضمنت التدوينة صورة للرئيس الأسبق.

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حسني مبارك علاء مبارك تويتر

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