جاهزة للتسليم.. 5 أنواع شقق تطرحها الإسكان في 2020 (خصم وتقسيط)

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كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان عام 2020 في طرح مجموعة كبيرة من الشقق السكنية، في 5 مشروعات مختلفة، بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ينشر مصراوي في التقرير التالي تفاصيل التقديم لحجز هذه الوحدات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وطريقة التقديم لها، والأسعار الخاصة بكل مشروع على النحو التالي:

"سكن مصر"

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تلقي طلبات الحجز في شقق "سكن مصر ودار مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في عدد من المدن الجديدة، بداية من 2 يناير الجاري.

شمل الطرح 3387 شقة في مشروع سكن مصر، و2714 شقة من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للحجز يوم 2 يناير الجاري بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا.

عودة الحجز في "دار مصر"

تبدأ المرحلة الثانية للحجز بوحدات دار مصر يوم الأحد 12 يناير الجاري بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، ويشمل الطرح 2714 وحدة بمساحات 100 متر و150 مترًا.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ يوم 2 فبراير لمشروع "سكن مصر" بـ3 مدن (المنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة ناصر غرب أسيوط)، ويصل عدد الوحدات 231 وحدة بمساحات 106 أمتار و115 مترًا.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية 50 ألف جنيه مقدم حجز لكل الوحدات بكل المدن، حيث يتم سحب كراسات الشروط من فروع بنك التعمير والإسكان ثم إيداع مقدم الحجز، ليتم بعد ذلك التقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة بموجب إصال التقديم من خلال ( https://www.hdb-reservation. com )، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

لؤلؤة القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان أيضًا ممثلة في هيئة تعاونيات البناء، عن طرح 144 شقة للحجز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، خلف الجامعة الأمريكية.

تتراوح مساحات الشقق بين 109 و152 مترًا، على أن تتوافر كراسة الشروط بداية من 9 يناير المقبل، بمقر الهيئة في مدينة نصر، مقابل 200 جنيه.

يصل سعر الشقة الـ109 أمتار إلى 681 ألف جنيه، والـ 124 مترًا إلى 775 ألف جنيه، كما يبلغ سعر الشقة الـ152 مترًا 950 ألفًا، ويتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه للحجز عند التقديم.

يتم تخصيص الوحدات بنظام المقرعة العلنية، التي تجرى يوم 15 يناير بعد انتهاء فترة الحجز.

شقق الإسكان الاستثماري

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك، في المحور الاستثماري، على أن تُنفذ خلال 36 شهرًا، في محافظتي بورسعيد ودمياط، ويستمر الحجز وبيع كراسات الشروط حتى يوم الأربعاء 15 يناير المقبل.

الشقق في محافظة بورسعيد بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل لـ110 - 112 - 116 مترًا)، كما تتواجد في منطقتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط، بمساحات تتراوح بين (120 مترًا و105 أمتار)، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

يتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations)

ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، كما يتم تحديد الأسعار وفقًا للمساحات، وتمييز الدور سواء كان أرضيًا أو مُتكررًا أو أخيرًا، وطبقًا لنوعية الوحدات المطلوبة، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود 10%، وذلك بخلاف 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة.

يتراوح سعر الشقة في بورسعيد ما بين 820 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز ثابتًا وهو 135 ألف جنيه، أما في دمياط فيتراوح سعر الشقة الـ120 مترًا بين 800 ألف و850 ألفًا على أن يكون مقدم الحجز 130 ألفًا، أما الشقة الـ105 أمتار والتي تقع بمنطقة شطا فيتراوح سعرها بين 540 ألفًا و605 آلاف ومقدم الحجز 90 ألف جنيه.

الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

من المتوقع أن تطرح وزراة الإسكان الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي نهاية الربع الأول من 2020، وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت "عبدالحميد"، لمصراوي، أن الصندوق يستهدف طرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ13 والذي يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا، لافتةً إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

وتابعت: "يجرى حاليًا اختيار مواقع تنفيذ الوحدات في المناطق المطروح بها".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلان المقبل سيتم وفقا لقواعد وشروط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي دون تغيير.

وبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

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