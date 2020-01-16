برلماني يقدم طلب إحاطة لإعادة الجماهير للملاعب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الداخلية، بشأن استمرار أزمة عدم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، على الرغم من مناقشة طلب إحاطة فى يناير 2017، في حضور الوزير حينذاك، وخرجت توصية بعودة الجماهير للملاعب، وعلى الرغم من ذلك لازالت الأزمة قائمة، على الرغم من النجاح الباهر لمنظومة الكرة المصرية في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، وخروجه فى صورة أبهرت العالم.

وتابع فؤاد: "هناك العديد من المباريات الدولة الهامة التي خرجت بشكل أبهر العالم إلا أننا لازلنا إلى هذا الوقت نختلق الأعذار فى سبيل تأخر حل الأزمة"، لافتا إلى أن تصريح رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أن هذه القضية، وأن عودة الجماهير للملاعب ليست بأيدي الاتحاد، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز في يناير الجاري، مما تسبب في حالة استياء لدى عشاق الساحرة المستديرة الذين ينتظرون السماح لهم بالعودة للمدرجات.

وأضاف فؤاد، أن هناك العديد من التوصيات التي خرجت من اجتماع مناقشة طلب الإحاطة المشار إليه في الفقرة الأولى، منها على سبيل المثال موقع "تذكرتي" الذي وضع آلية جديدة منظمة ومميكنة لبيع تذاكر المباريات وتنظيم حضور الجماهير وذلك من خلال تجربة fan id حيث لاقت التجربة نجاح منقطع النظير، مما يؤكد بالواقع العملي التأهل التام للعودة للملاعب مرة أخرى.

وتساءل عن السبب فى استمرار الأزمة وعدم السماح بعودة الجماهير على الرغم من كل الشواهد التي سبق ذكرها.