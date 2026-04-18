قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة، حيث تشهد درجات الحرارة فروقا تصل إلى 10 درجات مئوية خلال 48 ساعة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن أعلى درجات حرارة على مدار العام وأقوى الموجات الترابية العنيفة تسجل في فصل الربيع.

وأشار مدير مركز التنبؤات إلى أن الأجواء بدأت تستقر إلى حد ما، حيث سجلت القاهرة اليوم 27 درجة مئوية بعد أن تجاوزت 37 درجة الأسبوع الماضي.

وتابع أن هيئة الأرصاد بريئة تمامًا من تسمية "عاصفة شيماء"، وأن هذه المسميات يطلقها أصحاب صفحات السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن المنظمات العالمية تُسمي الأعاصير فقط لأغراض التوثيق، أما في مصر فلا يتم إطلاق أسماء على كل منخفض جوي، خاصة أن مصر بعيدة عن الأعاصير القوية.

وشدد الدكتور محمود شاهين على أهمية متابعة النشرات اليومية للهيئة بسبب سرعة التقلبات وتأثير التغيرات المناخية، محذرا من ارتداء ملابس صيفية كاملة ليلا أو الصباح الباكر.