بريئون تمامًا من هذه المسميات.. الأرصاد تنفي علاقتها بتسمية العاصفة شيماء

كتب : حسن مرسي

08:27 م 18/04/2026

الدكتور محمود شاهين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة، حيث تشهد درجات الحرارة فروقا تصل إلى 10 درجات مئوية خلال 48 ساعة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن أعلى درجات حرارة على مدار العام وأقوى الموجات الترابية العنيفة تسجل في فصل الربيع.

وأشار مدير مركز التنبؤات إلى أن الأجواء بدأت تستقر إلى حد ما، حيث سجلت القاهرة اليوم 27 درجة مئوية بعد أن تجاوزت 37 درجة الأسبوع الماضي.

وتابع أن هيئة الأرصاد بريئة تمامًا من تسمية "عاصفة شيماء"، وأن هذه المسميات يطلقها أصحاب صفحات السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن المنظمات العالمية تُسمي الأعاصير فقط لأغراض التوثيق، أما في مصر فلا يتم إطلاق أسماء على كل منخفض جوي، خاصة أن مصر بعيدة عن الأعاصير القوية.

وشدد الدكتور محمود شاهين على أهمية متابعة النشرات اليومية للهيئة بسبب سرعة التقلبات وتأثير التغيرات المناخية، محذرا من ارتداء ملابس صيفية كاملة ليلا أو الصباح الباكر.

فيديو قد يعجبك



أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
أخبار مصر

أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
د. محمود محيي الدين: حكومة مدبولي أنجزت.. وهذا نقدي لها
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين: حكومة مدبولي أنجزت.. وهذا نقدي لها
"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم
رياضة محلية

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
اقتصاد

ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟