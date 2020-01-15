وفاة 3 وإصابة 17.. محافظ القاهرة يتفقد مصابي حادث انقلاب ميكروباص طريق الكريمات

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، زيارة لمعهد ناصر لتفقد حالة مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات بمركز الصف يحمل 20 طبيبًا من المنيا في طريقهم للتدريب بالمعهد القومي للتدريب بالقاهرة.

وتبين، وفق بيان المحافظة، وفاة 3 أفراد وهم السائق وطبيبتان وإصابة 17 طبيبًا وطبيبة تم نقلهم على الفور لمستشفيات حلوان و15 مايو ومعهد ناصر، وقد تم نقل جميع المصابين إلى معهد ناصر.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، بضرورة توفير كافة العناية الطبية للمصابين وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج.