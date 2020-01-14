ضبط 5 محاولات لتهريب هواتف IPhone بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، 5 محاولات تهريب لهواتف IPhone أخفاها 4 ركاب صينيين وراكبة مصرية على أجسادهم باستخدام لاصق، وداخل حقائبهم فور وصولهم من الصين؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيع الهواتف وتحقيق مكاسب مادية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية لركاب الطائرة المصرية القادمة من بكين، اشتبه كل من عبد اللطيف الحسيني ومصطفى عبد الرازق وعماد صلاح سالم ماموري الجمارك في الركاب الخمسة، بتفتيش حقائبهم تبين وجود كميات من هواتف الـ IPhone، وبتفتيشهم يدويا وذاتيا بواسطة أحمد محمد مجاهد وعماد صلاح وكريم غريب والشرطية هدى محمد فايز، وجدوا المضبوطات ملصقة على أجسادهم وأسفل ملابسهم الداخلية.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير 5 محاضر جمركية ضد الركاب الخمسة بعد العرض على جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.