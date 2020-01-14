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تشمل الموظفين.. مجلس الوزراء يوافق على تشديد عقوبة سرقة الكهرباء

11:53 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
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كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، اليوم، تضمن التعديل تشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

"توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة.

وكذا الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات في حالة العود لارتكاب هذه الوقائع".​

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