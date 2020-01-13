اليوم.. "وعظ جنوب سيناء" تناقش في مؤتمرها السنوي الظواهر الخطيرة بالمجتمع

كتب - محمود مصطفى:

تعقد منطقة وعظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مؤتمرها نصف السنوى، لمناقشة دورها في المشاركة المجتمعية الإيجابية، بحضور الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبعض القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وأوضح مجمع البحوث في بيان له الاثنين، أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في التعامل بمنهجية علمية مع واقع الحياة ومشكلات المجتمع المعرفية والفكرية المعاصرة، وإيجاد حلول ناجحة لها وبناء جيل جديد يدرك خطر هذه المشكلات عليه وعلى الأجيال المقبلة.

ويناقش المؤتمر كيفية التعامل مع قضايا المجتمع المختلفة، ومخاطر التطرف والفكر التكفيري على وطننا بشكل خاص والبشرية بشكل عام، وطرح أهم القضايا المعاصرة والشبهات الشائكة والرَّدّ عليها من خلال المتخصصين.

ويستهدف المؤتمر مناقشة الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع كالتدخين، وإدمان المخدرات، والإلحاد، وظاهرة البلطجة والإجرام، والتفكك الأسري وغياب المسئولية الأسرية، ومسؤولية الجميع في حل هذه المشكلات المجتمعية المختلفة والتي تحتاج إلى معالجات شاملة ليست فقط من جوانب شرعية، وإنما من جوانب نفسية واجتماعية.