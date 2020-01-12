خليفة هيكل يؤدي اليمين الدستورية بالبرلمان بعد توليه وزارة الدولة للإعلام

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أدى النائب أحمد حسن أبوالعزم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ليحل محل النائب أسامة هيكل الذي قدم استقالته للمجلس بعد تعيينه وزيرا للدولة للإعلام في التعديل الوزاري الأخير.

جاء ذلك بعد تلاوة رسالة الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المرشح الاحتياطي الذي سيحل محل النائب أسامة هيكل عن "قائمة في حب مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، فإن الذي يحل محل النائب أسامة هيكل هو المرشح الاحتياطي في قائمة "في حب مصر": أحمد حسن أبو العزم.​