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وزير السياحة يزور الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

11:48 ص السبت 11 يناير 2020
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كتب- مصطفى علي:

استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

تأتي الزيارة في إطار جولة بالإسكندرية بمناسبة افتتاح معبد " ألياهو هانبي" المعبد اليهودي بالإسكندرية.
كان في استقبال الوفد بمقر البطريركية بالإسكندرية القس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد.

خالد العناني وزير السياحة الكاتدرائية المرقسية الاسكندرية

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