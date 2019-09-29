وزيرة الهجرة: حريصون على تكريم عائلات الوزراء السابقين

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، حرص الوزارة على تكريم أسماء عائلات وزراء الهجرة السابقين، لجهودهم الكبيرة خلال فترة توليهم الوزارة.

جاء ذلك، خلال حفل أقامته وزارة الهجرة، اليوم الأحد، بمناسبة مرور أربعة أعوام على انطلاقها.. تضمن الحفل عرضا لفيلم عن أبرز إنجازات الوزارة على مدار السنوات الأربع.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم، إلى ما تم تحقيقه - خلال السنوات الأربع - من إنجازات في مجال رعاية الجاليات المصرية في الخارج والتواصل معهم على كافة المستويات وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية.. لافتا إلى أن الوزارة عادت إلى النور في سبتمبر 2015، تلبية لنداءات المصريين بالخارج، بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والاستفادة من خبراتهم في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم مصر وبينهم وبين بعضهم البعض، وذلك في ضوء السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلاد.

وأوضح البيان أن وزارة الهجرة، استمرت في الحكومة المصرية منذ عام 1982 مع الولاية الأولى لحكومة أحمد فؤاد محي الدين، حتى تم إلغاؤها مع بداية الولاية الثالثة لحكومة عاطف صدقي عام 1993.. مضيقا أنه تولى حقيبة الهجرة منذ تلك الحقبة 4 وزراء بارزين، أولهم، ألبرت برسوم سلامة، أول وزير للهجرة.. حيث تولى المسئولية عام 1982، في حكومة أحمد فؤاد محي الدين واستمر حتى عام 1985 مع انتهاء حكومة كمال حسن علي.

كما شغل ألبرت برسوم سلامة، منصب وزير دولة لمجلس الشعب 27-3-1973 حتى 19-3-1976، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة 28-8-1976 حتى 1982، وأخيرا، وزير الدولة للهجرة حتى 1984، وقد عاصر حكم الرؤساء السادات ومبارك.

ومع حكومة رئيس الوزراء الأسبق، علي لطفي، جاء وليم نجيب سيفين، ليصبح ثاني وزراء الهجرة، تولى المسئولية مع بداية حقبة حكومة علي لطفي، سنة 1985 حتى انتهاء مهامها عام 1986.

وخلال وزارة الدكتور عاطف صدقي، جاء ثالث وزراء الهجرة، عادل عبد الشهيد بشاي، والذي تولى وزارة الهجرة في الولاية الأولى لحكومة عاطف صدقي خلال الفترة من العام 1986 حتى عام 1987.

تخرج عبد الشهيد، في كلية الحقوق أوائل الأربعينيات، وكان من أمهر المحامين، إلى أن دخل مجلس الشعب عن دائرة شبرا، وتولى حقيبة الهجرة، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ لمجهوداته المثمرة في جميع المجالات السياسية، وخدمته للمصريين بالخارج، ورحل عن الدنيا عام 1991م.

وقبل إلغائها، جاء فؤاد إسكندر نقولا، ليصبح آخر من تولى وزارة الهجرة عام 1987 مع الولاية الثانية لحكومة عاطف صدقي واستمر حتى إلغاء الوزارة عام 1993.

وأوضح البيان أنه - مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمصريين بالخارج - عادت وزارة الهجرة للنور من جديد، لتتولى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، هذا الملف منذ عودة الوزارة في 19 من سبتمبر لعام 2015.