نزع ملكية 2090 مترًا مقام عليها مدرسة بالشرقية

وزير الإسكان يعتمد مخطط 27 فدانًا لإقامة جامعة عمالية بالعاشر من رمضان

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2122 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة ميت حمل الإعدادية الكائن ضمن القطعة 2032 من القطعة 803 بحوض السلمية رقم 1 بناحية ميت حمل، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية والبالغ مساحته 2090.53 متر مربع تقريبًا.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين.