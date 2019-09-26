"شعراوي" يوجه المحافظات بمد تقنين أراضي الدولة حتى 31 أكتوبر

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بمد فتح باب تقنين أراضي الدولة حتى 31 أكتوبر 2019 كمهلة أخيرة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية في اجتماعاتها يومي 4 و10 سبتمبر الجاري.

وقال شعراوي، في توجيهاته للمحافظين، إن مد باب التقنين ينطبق على الحالات المدرجة فقط في المنظومة الإلكترونية وتقدم بطلب تقنين خلال المدة المحددة وينطبق عليها شروط التقنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم فتح باب التقنين لهذه الحالات على أن تسدد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة.

كما طالب الوزير، المحافظات، بإفادة الوزارة بمعدلات التنفيذ مع المواطنين بصورة دائمة حتى استكمال كافة الإجراءات وإبرام العقود.

وأكد شعراوي، ضرورة تكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.

​كما وجه الوزير، بضرورة عقد المحافظين لاجتماعات مستمرة لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضي مع كافة المسئولين في الأحياء وجهات الولاية ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والمساحة لحل أي معوقات أو مشكلات والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف وتحسين الآداء خلال الفترة المقبلة.