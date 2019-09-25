​وزير الأوقاف: الإرهاب الغاشم صار عابرا للقارات ولا منجاة لأحد من آثاره المدمرة

موسكو- أ ش أ:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الإرهاب الغاشم صار عابرا للحدود والقارات بعناصره أو بأفكاره، ولا منجاة لأحد من آثاره المدمرة، لأن ما يحدث في أي بقعة من العالم يلقي بظلاله على العالم كله الذي صار أشبه ما يكون بقرية كبيرة مفتوحة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الأوقاف خلال اجتماعه والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مع عدد من القيادات الدينية في المركز الثقافي الإسلامي بموسكو، في إطار زيارتهما الحالية لروسيا للمشاركة في مؤتمر الإسلام وحوار الحضارات والثقافات.

وطالب جمعة، الشعوب والعلماء والمثقفين بالتعاون والتكاتف في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا رفض المتاجرة بالدِّين والمزايدة به سواء ما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة أو بعض الدول المتاجرة بالدِّين الداعمة لبعض الجماعات المتطرفة.

وقد أطلع مفتي موسكو كلا من وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية على أنشطة المركز الثقافي الإسلامي، وقد وعد وزير الأوقاف بإهدائه مكتبة متكاملة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف باللغتين العربية والروسية، وهو ما كان موضع تقدير وترحيب كبير من مفتي موسكو رئيس المركز.