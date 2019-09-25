القوى العاملة تنجح في الحصول على معاش أسرة مصري متوفى بإيطاليا

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو بسرعة بحث طلب أسرة المواطن "س.ر.ح" من محافظة القليوبية المتوفي في ميلانو بتاريخ 15/8/2019 الذي يلتمسون فيه مساعدة المكتب لهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الايطالية .

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي يفيد، بأن المكتب تواصل مع هيئة التامينات الإيطالية (الأنبس) لبحث الملف التاميني للمواطن، والتي أكدت أن المواطن كان خاضعا لمظلة التأمينات، وتستحق أسرته معاشاً كاملاً، وقد تم إبلاغ الأسرة الموجودة بمصر بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.