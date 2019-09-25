أنيسة حسونة: يجب على المجتمع الدولي التدخل لحماية حقوقنا في مياه النيل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن حق مصر في نهر النيل مسألة حياة وقضية وجود ولا يمكن التساهل فيها، بعد تعثر المفاوضات مع أثيوبيا مؤخرا.

وأشارت عضو مجلس النواب في بيان، الأربعاء، إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي، أمام مسئوليته لحث الأطراف على التحلي بالمرونة لاستئناف التفاوض، وضمان الحقوق التاريخية للشعب المصري، حتى لا ندخل في صراعات تسبب أزمات بالمنطقة.

وأكدت حسونة ضرورة تدخل المجتمع الدولي في هذا الأمر من خلال مؤسساته لرعاية اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف ويضمن حقوقنا التاريخية في المياه وكذلك حق أثيوبيا في التنمية الذي تدعمه مصر أيضا ولكن بشكل لا يضرها.

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