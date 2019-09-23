​الفقي: نقل جميع وثائق هيكل ومحتويات مكتبته إلى مكتبة الإسكندرية

كتب- مصطفى علي:

أعلن مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، نقل جميع وثائق الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل ومحتويات مكتبته إلى مكتبة الاسكندرية.

جاء ذلك في كلمته بحفل توزيع جائزتي "محمد حسنين هيكل" التشجيعيتين للعمل الصحفي، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الكاتب الراحل، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.