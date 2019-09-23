البحوث الإسلامية يوجّه قافلة لمحافظات "أسوان وبورسعيد والبحر الأحمر والشرقية

كتب- محمود مصطفى:

وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى عدد من المحافظات شملت: أسوان وبورسعيد والشرقية (ديرب نجم، كفر صقر)، والبحر الأحمر (الغردقة _ رأس غارب)، والعاشر من رمضان، بمشاركة 60 واعظًا من مختلف مناطق الوعظ، للانتشار والتواجد في قرى ومدن تلك المحافظات والاتصال المباشر مع المواطنين.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان، اليوم، إن القافلة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف البرامج التوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر.

وأضاف أن القوافل تنطلق بناءً على رؤية وخطة استراتيجية مسبقة تستهدف الوصول إلى أماكن مختلفة وتناقش قضايا بعينها تمثل حاجة الناس في تلك الأماكن، مشيرًا إلى أن قضية التوعية والحفاظ على عقول الناس من محاولات العبث بها تمثل ضرورة كبرى لدى الأزهر الشريف، ولذلك يطلق المجمع قوافله التوعوية بشكل أسبوعي ويستهدف من خلالها الوصول إلى كل الأماكن وعلى رأسها المناطق الحدودية والنائية.

أكد "عيّاد" أن القوافل تمثل جانبا واحدا فقط من الجهود التوعوية التي يقوم بها المجمع، فهناك حملات توعوية تنظم بشكل أسبوعي أيضًا، فضلا عن النشر الإليكتروني والعلمي عبر الموقع الرسمي للمجمع ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئات متنوعة من المجتمع كل حسب اهتماماته.