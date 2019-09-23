"الخصم والشحن".. معلومات يجب معرفتها عن العداد مسبوق الدفع

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة إجراءات على المشترك بالعداد مسبوقة الدفع اتباعها.

وينشر مصراوي، الإجراءات والتعليمات والتي يجب على كل مشترك بهذا النوع من العدادات الالتزام بها.

1- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع الكارت المشترك داخل العداد ومطابقة الكود وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

2- يجب وضع الكارت بالعداد دائمًا قبل أي عملية شحن؛ للتأكد من عدم وجود أي مشكلة ولتجنب ظهور رسالة لا يمكن الشحن، ووضع الكارت بالعداد أولا لمعرفة إذا كانت هناك أي ديون مثل (دين ثمن عداد – تمن كارت – ثمن شحنة مبدئية – فاتورة إصلاح – فواتير قديمة – تسويات عن استهلاك سابق – فرق مقايسة – مطالبة)، من عدمه تجنبا لشكوى المشتركين عند وضع الرصيد داخل العداد، من أن المبلغ الذي تم شحنه لم يتم إنزاله بالكامل وبالتحقق نجد هناك قيمة دين داخل العداد وتم خصمه لذا يفضل وضع الكارت بالعداد قبل الشحن للتعرف على حالة العداد كاملة.

3- فى كل مرة تضع الكارت بالعداد انتظر 15 ثانية يتم خلالها ظهور رسالة كارت مقبول أو Good للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

4- غير صحيح على الإطلاق ما تردد حول ضرورة تخفيف جميع الأحمال داخل الشقة قبل وضع الكارت بالعداد حتى يحسب العداد بشكل منخفض.

5- يتساءل العديد من العملاء عن خصم العداد عند الوصول إلى الشريحة الثالثة مبلغًا وعدم معرفة العميل سبب ذلك، والإجابة أن المشترك تتم محاسبته على أول شريحتين بسعر مخفض وأن الشريحتين الأولى والثانية تخص محدودي الدخل وهي من 0 حتى 50 كيلو للشريحة الأولى ومن 51 حتى 100 للشريحة الثانية فإذا تجاوز المشترك 100 كيلو فينتقل إلى الشريحة الثالثة وهنا تتم عملية المقاصة داخل العداد بالفرق بين الشريحتين الأولى والتانية وبين الشريحة الثالثة والمبلغ المستقطع داخل العداد هو 15 جنيها للنظام المنزلي ويسمى فرق الانتقال من شريحة الى شريحة.

6- يتم خصم مبلغ 437 جنيهًا يسمى (فرق الاستهلاك) عند وصول المشترك لاستهلاك فوق 1000 كيلووات ويتم تحصيلها عند الشحن في المرة التالية لذلك يجب على العملاء محاولة الترشيد قدر المستطاع حتى نتجنب الوصول إلى هذه الشريحة السابعة وبالتالي سحب الدعم لأول 1000 كيلوا وات وفي حالة تخطي المشترك الشريحة السابعة خلال أوائل الشهر أو منتصفه فلا يتم الرجوع إلى الشريحة الأولى إلا في بداية أول يوم من الشهر الجديد.

بمعنى إذا تجاوز المشترك فوق 1000 كيلو بكيلوا مثلا 1001 يعني ذلك أن المشترك تخطى 1000 لذلك تتم محاسبته على 1000*1.45 = 1450 بدلا من 1013 وبالتالى يتم سحب الدعم والذى يبلغ 437 جنيها يتم خصمه من داخل العداد او عند قيام المشترك بالشحن من خلال الفرع أو من خلال جهات الدفع الالكترونى.

7- يجب على أي عميل عدم اختيار أول يوم من كل شهر تحديدا للشحن سواء من مراكز الشحن أو من خلال جهات الدفع الإلكتروني؛ للزحام الشديد وغير المبرر، وأثير مؤخرا أن أفضل وقت للشحن أول يوم فقط من الشهر الأمر الذي يحدث تكدسًا ولا يوجد داعي لذلك لأن عملية الشحن متوفرة طوال الشهر وقيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر أو منتصفه أو آخره ووفقا للشريحة الحالية تتم المحاسبة.

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