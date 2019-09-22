شقق وفيلات.. تعرف على أسعار الوحدات السكنية المطروحة من الإسكان (صور)

كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الثلاثاء المقبل، تسجيل حجز الوحدة السكنية بمختلف أنواعها من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

وينشر مصراوي أنواع الوحدات السكنية المطروحة للحجز، والأسعار وطريقة التقديم لحجزها، والتي جاءت على النحو التالي:

النوع الأول من الوحدات المطروحة للحجز هو شقق سكن مصر للإسكان المتوسط، والتي تتواجد في 7 مدن جديدة، (أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة).

ويبدأ تسجيل البيانات يوم الثلاثاء 24 سبتمر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

كما توجد شقق سكن مصر كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 106 أمتار وحتى 118 مترًا، ويحيط بالمشروع سياج شجري بجانب مناطق للخدمات، ومحلات أسفل بعض العمارات، وصل سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز.

وسجل سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، وفي غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا وفي مدينة 6 أكتوبر وصل سعر المتر لـ5560 جنيها، وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقا لموقع الوحدة في العمارة.

كما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية، مرحلة جديدة لشقق مشروع "جنة" للإسكان الفاخر، كاملة التشطيب في 5 مدن جديدة.

وشملت مدن لطرح: (الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة)، ويصل عدد الوحدات المطروحة للحجز قرابة الـ3 آلاف شقة.

ووصل سعر المتر في مدينة الشيخ زايد بأخر طرح لمشروع جنة 11250 جنيها، و9700 جنيه للمتر في القاهرة الجديدة، بينما سجل المتر 8520 جنيها في 6 أكتوبر، وسجل المتر 8860 جنيها في المنصورة الجديدة.

ولمزيد من التفاصيل عن مشروع جنة.. اضغط هنا

أما يوم الأربعاء المقبل، يبدأ التقديم لشراء 46 فيلا نصف تشطيب بمركز مارينا العلمين السياحي، تطرحهم هيئة المجتمعات العمرانية، ويبدأ التقديم للحجز من يوم الاثنين 7 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

وتتراوح مساحات مبنى الفيلا 220 و 240 مترًا، بالإضافة إلى مساحة الأرض المُقام عليها الفيلا من 206 650 مترًا، بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية.

وتمثلت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًا مصرى الجنسية، ويمكن تخصيص فيلتين بحد أقصى للأسرة الواحدة.

ويتم سداد 5% من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) يُرفق بطلب الشراء، كما يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم والتي لا تقل عن 25% من إجمالي ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها، تستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية - 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بشيك (مقبول الدفع أو مصرفي) باسم الجهاز خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.

وأكدت الهيئة في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملًا دفعة واحدة بشيك معتمد، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن.

ولمعرفة مواصفات الفلل والتصميمات الخاصة بكل فيلا.. اضغط هنا

وتستمر وزارة الإسكان في بيع وحدات أبراج العلمين الجديدة من خلال شركة سيتي إيدج، حيث وصلت الأبراج إلى الطابق الـ26، من إجمالي 44 طابقا، ويضم البرج الواحد 696 وحدة، ويتم تشغليه بأنظمة إدارة ذكية.

وقال المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إنه من المقرر وصول ارتفاع أبراج "ذا جيت" لـ170 مترًا، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 50 لـ400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات.

وأضاف "القاضي"، لمصراوي، أن البيع في أبراج "ذا جيت" لا يتم بسعر المتر ولكن بسعر الوحدة ككل، لافتًا إلى أن أقل وحدة مساحتها تصل إلى 50 مترًا سعرها 2 مليون جنيه، والوحدة الـ90 مترًا سعرها 3 ملايين و800 ألف بينما يصل سعر الوحدة الـ300 متر أكثر من 15 مليون جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، أنه تم طرح حجز مشروع مزارين "Mazarine"، والذي يضم فيلات وشاليهات بالعلمين الجديدة.

وأوضح أن أسعار الفلل المتصلة تبدأ من 7.5 مليون جنيه، وحتى 10 ملايين، أما الفلل المنفصلة بدأت أسعارها بـ15 مليون جنيه، على أن يصل مقدم الحجز 300 ألف جنيه.

أقرا أيضًا:

تبدأ بـ1600 جنيه للمتر.. كل ما تريد معرفته عن حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

4 شروط.. خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتميزة والأكثر تميزًا

كراسات الشروط الأربعاء.. فتح باب الحجز لـ46 فيلا بـ"مارينا العلمين"