وزراء وشخصيات عامة في عزاء زوج ميرفت التلاوي بعمر مكرم (صور)

"الكثافات والصراع على المقعد الأول".. مشاهد في أول أيام الدراسة بالعام

كتب - هاني رجب:

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، في عزاء الدكتور علي رحمي، زوج السفيرة ميرفت التلاوي الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة، مساء الأحد، بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وحرص على حضور العزاء: الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

كما شارك في العزاء: الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، والوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كانت جنازة الدكتور علي رحمي، شيعت عقب صلاة الجمعة، من مسجد الحصري بأكتوبر.

يذكر أن الدكتور علي رحمة كان وكيل وزارة الإعلام سابقا، وممثلًا لمصر في نيويورك ولندن.