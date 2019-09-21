بالصور.. وزير التموين يفتتح مركز الخدمة المتطورة بأوسيم

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الاستعدادات انتهت.. وزير التموين يكشف موعد إضافة المواليد على البطاقات

كتب - محمد سامي:

افتتح وزير التموين والتجارة الخارجية، منذ قليل، مكتب الخدمة المتطورة بأوسيم، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وبدأ الوزير جولته الصباحية، بافتتاح مكتب الخدمة المتطورة بالعمرانية، ثم اتجه لافتتاح مركز كفر حكيم.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتي تستهدف إقامة 30 مركز خدمة بنطاق محافظة الجيزة لتغطية كافة أحياء ومراكز المحافظة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي لتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة متطورة لتقليل تدخل العنصر البشري ومحاولة للقضاء على الفساد المتواجد بالمكاتب.

كما تهدف خطة الوزارة، إلى تقديم خدمة آدمية ومتميزة للمواطنين، ويستهدف المركز الجديد تقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين ومنها استخراج بطاقات بدل تالف، وبطاقات بدل فاقد، والفصل الاجتماعي، وبطاقات المستجدين.