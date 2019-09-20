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مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

06:52 ص الجمعة 20 سبتمبر 2019
مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

مباراة بين الأهلي والزمالك - أرشيفية

القاهرة- أ ش أ:

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، على استاد برج العرب، في إطار مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم والتي نستعرضها في السطور التالية:

القاهرة.. تنطلق القافلة الدعوية الحادية عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف إلى محافظة البحيرة بمناسبة عيدها القومي.

تونس.. تشارك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في أعمال الدورة الـ17 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة "إيسيسكو"، وتستضيفه تونس العاصمة.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، على استاد برج العرب، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم.

القاهرة.. يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للرجال، في نيامي بالنيجر، والتي يشارك بها من مصر فريقا الزمالك وسبورتنج، وتقام في أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر.

جنيف.. تنطلق منافسات النسخة الثالثة من كأس ليفر للتنس في جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.

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Asha
النادي الأهلي نادي الزمالك كرة القدم استاد برج العرب كأس السوبر المصري وزارة الأوقاف البحيرة
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