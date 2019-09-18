برلماني يطالب الحكومة بفتح ملف الاستعداد لسيول الخريف والشتاء

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بتصريحات التضامن الاجتماعي، التي أكدت فيها رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعى لمواجهة التغييرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات لسيول، إضافة لرصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية.

وقال "زين الدين"، في بيان اليوم، إنه يجب على جميع الوزارات مواجهة الآثار السلبية والسيول في موسم الشتاء والإعلام عن استعداداتها لموسم الشتاء متسائلا: هل استعدت وزارة التنمية المحلية والمحافظين خاصة في الوجه البحرى والدلتا ومطروح لاستقبال موسم الشتاء؟.

وطالب زين الدين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص جزء من الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الملف المهم خاصة أنه سبق وحدثت أزمات خاصة في محافظتي البحيرة والإسكندرية بسبب عدم استعدادات المحافظتين لاستقبال موسم الشتاء.