لحماية السياح.. 3 تعليمات جديدة من "السياحة" للغوص في جنوب سيناء

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة السياحة، قرارا جديدا، بشأن تطبيق معايير الأمان والسلامة، ومنع تكرار حوادث تعرض السائحين للغرق أو خطر أو الإصابات أثناء السباحة السطحية (السنوركل) بالمواقع الشاطئية البحرية التي ترتادها الرحلات السياحية براً بجنوب سيناء.

وخاطبت الوزارة، غرفة شركات السفر والسياحة بجنوب سيناء، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بشأن تنفيذ أنشطة الغوص والأنشطة البحرية في نطاق المحميات وساحل خليج العقبة بجنوب سيناء

وجاء نص القرار كالتالي:

1- ضرورة أن تحمل التصاريح المُصدرة لشركات ووكالات السفر والسياحة عبارة "غير مصرح بنزول البحر".

2- ضرورة الاتفاق من جانب شركات السياحة مع مراكز الغوص أو السنوركل المُرخصة من وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية طبقاً للقرار الوزاري 444 لسنة 2011، والتي تطبيق معايير التشغيل ومعايير الأمان والسلامة المعتمدة من الوزارة والغرفة لتنفيذ تلك الأنشطة طبقاً للأنشطة المصرح بها بالتراخيص الصادرة من وزارة السياحة بمصاحبة مرشدي/ مدربي الغوص أو السنوركل المؤهلين لتنفيذ تلك الأنشطة والحاصلين على بطاقة مزاولة المهنة من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

3- يجب على مراكز الغوص والسنوركل المُرخصة من وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية طبقاً للقرار الوزاري 444 لسنة 2011 وجوب تطبيق معايير التشغيل ومعايير الأمان والسلامة المعتمدة من الوزارة والغرفة لتنفيذ تلك الأنشطة طبقاً للأنشطة المصرح بها بمصاحبة مرشدي/ مدربي الغوص أو السنوركل لتنفيذ تلك الأنشطة والحاصلين على بطاقة مزاولة المهنة من الغرفة على أن يتواجد بصحبتهم قائمة معتمدة بالتوقيع والختم صادرة من مركز الغوص أو السنوركل المرخص وتحت مسئوليته بأسماء وبيانات السائحين ومواقع وتصنيف الأنشطة المنفذة طبقاً للآليات والنماذج المعمول بها.

جاء ذلك وفقا لخطاب وزارة السياحة طبقاً لتوجيهات الوزيرة، وتعليمات سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة بشأن ما شهدته محمية رأس محمد الوطنية في الآونة الأخيرة من تكرار لحوادث تعرض السائحين من زائري المحمية برفقة الكيانات السياحية للغرق أو خطر شبه الغرق أو الإصابات أثناء السباحة السطحية - السنوركل - بالمواقع الشاطئية البحرية التي ترتادها الرحلات السياحية براً، وفي إطار توجيهات النيابة العامة بهذا الشأن وحرصاً على سلامة وأرواح السائحين وسمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة المنتج السياحي المصري.

وقال بيان للوزارة، إن شركات ووكالات السفر والسياحة وغيرها من الكيانات التي قد تقوم بتنفيذ رحلات بحرية وشاطئية للمحميات الطبيعية، لا تقوم بتطبيق معايير الأمان والسلامة ولا يوجد لديها مديرين فنيين مؤهلين للإشراف الفني وتنظيم هذه الرحلات وتقدير الإعداد والمستويات المطلوبة من عناصر مؤهلة من مرشدي ومدربي الغوص والسنوركل الحاصلين على بطاقة مزاولة المهنة الصادرة من غرفة سياحة الغوص والمدربين على الإسعافات الأولية وإعادة إنعاش القلب وكيفية إستخدام إسطوانات الأكسجين الطبي، مما نتج عنه الكثير من الحوادث والإصابات وبعض حالات الوفيات في الآونة الأخيرة، علماً بأنه لا يحق لشركات ووكالات السفر والسياحة وغيرها من الكيانات تنفيذ أي أنشطة غوص أو سنوركل أو غيرها من الأنشطة البحرية الآخري، حيث إن ذلك اختصاص مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية فقط والمرخص لها من وزارة السياحة طبقاً للقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011.​