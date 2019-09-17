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    "وحشتوني".. رسالة جديدة من ريهام سعيد لمتابعيها- صورة

    03:28 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    "وحشتوني".. رسالة جديدة من ريهام سعيد لمتابعيها- صورة

    ريهام سعيد

    كتب – محمود مصطفى:

    وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها.

    ونشرت ريهام سعيد، صورة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتوني...".

    تأتي رسالة ريهام، بعد منعها من الظهور الإعلامي، لمدة عام، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ريهام سعيد من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بعد تعليقاتها "المسيئة" حول بدانة النساء في مصر.

    وكانت المذيعة ريهام سعيد، أثارت الغضب بتصريحات مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهن "عبء على الدولة وعائلاتهن"، ما دفع شبكة تليفزيون الحياة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير"، في 23 أغسطس الماضي.

    وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.

    ريهام سعيد

    ريهام سعيد

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