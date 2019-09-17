بالصور.. الجامعة الأمريكية تهدي متحف الحضارة 5 آلاف قطعة أثرية

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مجموعة من القطع الأثرية التي أهدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى وزارة الآثار.

وحصلت الجامعة على القطع في ستينات القرن الماضي، وفقا لقانون القسمة المعمول به في مصر في ذلك الوقت، والذي كان يسمح لبعثات الحفر الأجنبية بمصر بالحصول على 50% من نتاج الحفائر.

وكانت القطع من نتاج حفائر البعثة المصرية الأمريكية بمنطقة الفسطاط برئاسة عالم الآثار جورج سكانلون.

وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على متحف الحضارة المصرية، إن عدد القطع يبلغ حوالي ٥٠٠٠ قطعة تضم لوحات حجرية وأوان فخارية وأوانٍ زجاجية، وأجزاء من تماثيل وتوابيت ترجع للعصور الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية.