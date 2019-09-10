الصحة: لا بديل عن تطبيق "الصيدلة الإكلينيكية" بالتأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة، إن الاستجابة لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية في المنشآت الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، جاءت أسرع من المتوقع، مؤكدة أنه لا بديل عن تطبيقها بالمنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى أطفال النصر التخصصي، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

والصيدلة الإِكلينيكية هي فِرع مِن فُروع عِلم الصيدلة حيث يقوم الطبيب الصيدلي بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفيات والعيادات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض، وذلك بالتأكد من إعطاء المريض الدواء بالجرعة والشكل المناسبين.​

وقال بيان لوزارة الصحة، إن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومن بينها غرفة الرعاية المركزة وأشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة موجهةً الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى وفريق الدكتور مجدي يعقوب، كما قامت بزيارة حالتي الطفلين المولودين بعيوب خلقية بالقلب، وأكدت أنها ستتابع حالتهما الصحية عقب خروجهما بعد إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهما.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظة بورسعيد ومحافظات القناة، مما يدل على الطفرة الطبية التي حظيت بها منشآت المنظومة في الشهر الثالث من التطبيق.

وأوضحت الوزيرة أن زياراتها القادمة للمحافظة ستركز على متابعة اللقاء العلمي الأسبوعي الذي وجهت بعقده بالمنشآت الطبية بالمنظومة لتبادل الخبرات وتحليل البيانات وحل المشكلات.