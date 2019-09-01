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    بـ 1360 مركزًا.. ننشر أماكن الكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثي الولادة

    04:01 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    بـ 1360 مركزًا.. ننشر أماكن الكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثي الولادة

    الكشف على السمع عند الاطفال - ارشيفية

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، إنه يتم إجراء اختبارات الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بـ 1360 مركزًا ووحدة على مستوى الجمهورية.

    وانطلقت اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد الجدد؛ من خلال فحص السمع روتينيًا وإجباريًا لحديثي الولادة، لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.

    وأضاف "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، إن كل المواليد بداية من اليوم، سيكون لزامًا إخضاعهم لإجراء المسح السمعي، والتي تتزامن مع إجراء اختبارات الغدة الدرقية، ولذلك سيصبح هذا الاختبار من الأمور الأساسية لحديثي الولادة، على أن يُجري منذ الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

    وأوضح عميد معهد السمع والكلام، أنَّه تم توزيع أجهزة إجراء الاختبار بـ 1360 مركز صحة على مستوى الجمهورية، وهي المراكز المنوط بها إجراء اختبارات الغدة الدرقية.

    وحصل مصراوي على أماكن المراكز والوحدات الموزعة على مستوى الجمهورية المشاركة في المبادرة:

    ضعاف السمع أطفال حديثي الولادة أحمد مصطفى مبادرة رئاسية

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