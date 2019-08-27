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"ملكات الفراعنة دراما الحب والسلطة".. محاضرة في مركز زاهي حواس للمصريات

02:43 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
"ملكات الفراعنة دراما الحب والسلطة".. محاضرة في مركز زاهي حواس للمصريات

مركز زاهي حواس للمصريات

كتب- محمد عاطف:

ينظم مركز "زاهي حواس للمصريات" بالقرية الذكية التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في تمام 12 ظهرًا؛ محاضرة حول كتاب "ملكات الفراعنة دراما الحب والسلطة" للدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار في مكتبة الأسكندرية ومدير مركز زاهي حواس للمصريات.

يتناول الكتاب 30 ملكة مصرية منذ الملكة (نيت حتب) في الأسرة الأولى المصرية القديمة مرورًا بالملكات حتشبسوت وتي ونفرتيتي ونفرتاري وتاوسرت، وصولاً إلى الملكة كليوباترا.

يناقش الكتاب مجموعة منتقاة من ملكات مصر القديمة منذ أقدم العصور إلى الملكة الساحرة كليوباترا السابعة، يسرد من خلاله تاريخ مصر وأحداثها السياسية ودور المرأة المصرية القديمة، المهم والمؤثر في مجتمع خصوصًا في عالم الملكية المصرية المقدسة.

ويوضح الكتاب أهمية دور المرأة في مصر القديمة، وانفتاح المجتمع المصري القديم، وتقلد المرأة المصرية العظيمة فيه حكم مصر العظيمة وتحقيق إنجازات لا تقل عظمة عما أنجزه ملوك مصر العظام من الرجال.
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مركز زاهي حواس للمصريات القرية الذكية مكتبة الإسكندرية زاهي حواس الفراعنة حسين عبدالبصير

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