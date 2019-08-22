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    تكليف بنك المعرفة للتعاقد مع شركة تركيب برنامج إدارة التعلم عن بعد للصحة

    02:43 م الخميس 22 أغسطس 2019
    تكليف بنك المعرفة للتعاقد مع شركة تركيب برنامج إدارة التعلم عن بعد للصحة

    بنك المعرفة

    كتب- محمد غايات:

    وافق مجلس الوزراء على إنابة بنك المعرفة المصري، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع شركة (CDSM) لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لتوريد وتوليف وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بُعد.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، يأتي ذلك لإدارة ومراقبة عملية التعلم لأطباء وموظفي وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للوصول إلى التدريب والمواد العلمية بشكل مستمر وفقًا للاحتياجات المهنية، والتغلب على القيود الجغرافية، وتوحيد المواد التعليمية من خلال إنشاء دورات ماجستير وقائمة تدريب محددة.

    بنك المعرفة برنامج إدارة التعلم عن بعد وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة
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