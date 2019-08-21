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    الرطوبة تصل 95%.. الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة

    01:23 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    الرطوبة تصل 95%.. الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة

    الطقس

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، لافتًا إلى أن الأسبوع المقبل سيكون أكثر سخونة.

    وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، أنه يتبقى شهر تقريبا على انتهاء فصل الصيف ومن الممكن أن تحدث بعض الغيرات الجوية، وبداية من الأسبوع المقبل يتأثر الطقس في مصر بمنخفض الهندي الموسمي وهو ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

    وتابع: درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، بينما نسب الرطوبة سترتفع لـ85% بعد أن سجلت 70% خلال الأسبوع الجاري، بينما تصل لـ95% على السواحل الشمالية.

    وأشار إلى أن نشاط الرياح سيقل تدريجيا في فترات الليل ما يزيد الإحساس بالحرارة في ظل ارتفاع نسب الرطوبة.

    وأكد أن الشبورة المائية ستتواجد بشكل كبير، والتي تظهر بنسب مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

    الرطوبة الطقس الهيئة العامة للأرصاد درجة الحرارة

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