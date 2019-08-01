فلكي سعودي: ثبوت رؤية هلال "ذي الحجة".. وغدًا أول أيام الشهر

في دقيقة.. إجراء جديد من الكهرباء للقضاء على أخطاء الفواتير

كتب- محمد عمارة:​

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ثبوت رؤية هلال "ذي الحجة" في المملكة العربية السعودية.

وقال "الزعاق"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إنه تم ثبوت رؤية الهلال من مدينة "تمير"، واستطلاعه عبر "السي سي دي كاميرا".

وكان "الزعاق"، قال إن يوم عرفة فلكيًا يوافق السبت 10 أغسطس المقبل، وأول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس؛ طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وأضاف "الزعاق"، في تصريحات خاصة، أن هناك تواصلًا مع معهد البحوث الفلكية المصري؛ لتحديد موعد عيد الأضحى بدقة؛ لأنه يوافق الركن الخامس من الإسلام وهو الحج.

وفي هذا الشأن كانت دار الإفتاء المصرية، نفت في بيان لها الجمعة الماضي، ما تردد عن تحديدها لموعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديًا.