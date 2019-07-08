"النواب" يوافق على عدم الجمع بين المحاماة ورئاسة "النواب والشيوخ"
04:23 م الإثنين 08 يوليو 2019
كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم؛ لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، على عدم الجمع بين مهنة المحاماة، ورئاسة مجلسي النواب والشيوخ.
وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على موافقة البرلمان على تلك المادة قائلا: "تحولت لجدول غير المشتغلين بسبب تلك المادة".
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