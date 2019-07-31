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    السيسي يعلق على "دش" فوق منزل متهالك بأسيوط: "هو الطبق ده شغال؟"

    05:35 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    السيسي يعلق على "دش" فوق منزل متهالك بأسيوط: "هو الطبق ده شغال؟"

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتبت-ياسمين محمد:
    داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤول مبادرة "حياة كريمة" في أسيوط، خلال حديثه من قرية "النهاية"، من أمام منزل متهالك فوقه طبق استقبال هوائي "دش"، متسائلًا: "هو الطبق اللي وراك ده شغال؟".

    جاء هذا خلال مشاركته بجلسة حياة كريمة، ضمن فعاليات مؤتمر المؤتمر الوطني السابع للشباب، في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وأجاب مسؤول المبادرة بأسيوط على الرئيس قائلًا: "تقريبًا شغال، البلد كلها متبعانا على التليفزيون".

    حياة كريمة مؤتمر الشباب الرئيس السيسي

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