بث مباشر| السيسي يشهد انطلاق مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي يعقبها استراحة قصيرة يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل فعاليات المؤتمر الوطني السابع عقد المؤتمر الأول لمبادرة (حياة كريمة).