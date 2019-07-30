تحذير| 5 عقوبات جديدة للمخالفين لتعليمات الحج بالسعودية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، تعليمات، للراغبين في أداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، محذرة من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين، ومنع كل من لا يحمل تصريحا من الدخول إلى مكة المكرمة.

وحذرت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية:

1- السجن 15 يوما في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، لكل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2- غرامة مالية 10 آلاف ریال في المرة الأولى، و25 ألف ريال في المرة الثانية، و 50 ألف ریال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

3- ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما.

4- المطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5- التشهير بالمخالف.