"الإنتاج الحربي": جاهزون لتطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية

كتب - محمد سامي:

قال المهندس مصطفى الصادق مدير إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة انتهت من طباعة وتجهيز 497 ألف حيازة مميكنة، لبدء التطبيق كمرحلة أولى في محافظة الغربية مؤكدًا أن البيانات داخل الكارت متغيرة طبقًا لعملية البيع والشراء.

وأضاف "الصادق"، في حوار ينشره "مصراوي" لاحقًا، أن الوزارة جاهزة للتطبيق الفعلي لمنظومة الحيازة الإلكترونية بالتعاون مع شركة "آي فاينانس" بعد مطابقة الحيازات مع هيئة المساحة، حيث نقوم الآن في محافظتي بورسعيد والغربية بإجراء مسح شامل للأراضى الزراعية، ويتم مطابقة ذلك مع هيئة المساحة.

وتابع: "نقوم بتحديد حجم التعديات على الأراضي الزراعية لعمل قاعدة بيانات سليمة تضم الحائزين لنصل بالفعل إلى المساحة المنزرعة، ليتم صرف الدعم المستحق، ونراجع كل البيانات بدقة للتأكد من استحقاق الحائز"، مشيرًا إلى أنه قد نجد مثلا شخص يمتلك حيازة زراعية بفدان ويقوم بصرف مستلزمات الإنتاج المدعومة لفدان بالكامل بالرغم من أن نصف مساحة الأرض تم تبويرها ولم تعد منزرعة.

وأوضح، أن الغرض من تطبيق كارت الفلاح هو توصيل دعم مدخلات الزراعة إلى الفلاحين المستحقين، مؤكدًا أن أي فلاح في محافظة المرحلة الأولى، مطالب بتسجيل نفسه لاستخراج الكارت الذكي، والتي سيتم علي أساسها الصرف، وسنمنح مهلة بعد بدء التطبيق لمن يتخلف لصرف مستحقاته بالبطاقة الورقية لحين استخراج الكارت الذكي.

ولفت مدير إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي إلى أن الوزارة لديها الآن مشروع كبير لميكنة منافذ الحجر الزراعي سواء بالمطارات أو الموانيء من أجل معرفة خريطة ما يتم تصديره أو استيراده من محاصيل، من أجل الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على سمعتنا في الخارج من خلال ما يتم تصديره من محاصيل.