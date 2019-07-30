مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا ليلية لحي سكني بالعاصمة الإدارية

اليوم الأول| حجز 72% من شقق سكن مصر بالشروق والمتر بـ6700 جنيه

القاهرة- مصراوي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا ليلية لحي سكني في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان خلال الربع الأخير من 2019، تسليم أول وحدات لها في العاصمة الإدارية والتي تقع في الحي السكني الثالث بمنطقة الـR3.

وكانت الوزارة طرحت أكثر من 2000 وحدة تم حجزهم جميعا من إجمالي ما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية يتضمنها الحي السكني، والذي يعد أول حي جرى البدء في تنفيذه داخل العاصمة.

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