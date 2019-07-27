الصور الأولى لوصول طائرة الخطوط البريطانية مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصلت رحلة الخطوط البريطانية، مساء أمس الجمعة، إلى مطار القاهرة، قادمة من مطار هيثرو في لندن، بعد توقف استمر أسبوعًا من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها في مطارات العالم.

ووصلت رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز (بوينج دريملاينر 787) إلى القاهرة في تمام الحادية عشر مساءً، بحسب جدول تشغيلها بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.

كان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

وينشر مصراوي، صور وصول طائرة الخطوط البريطانية بمطار القاهرة.

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