قادة أفريقيا.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤهل 100 شاب من 29 دولة- فيديوجرافيك

إعداد- محمد نصار:

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، نهاية يونيو الماضي، الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

ويبلغ عدد الشباب الأفريقي المشارك في التدريب ١٠٠ متدرب من ٢٩ دولة ويستمر البرنامج التدريبي لهم على مدار ٣٥ يوما.​

ويستعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي ملامح البرنامج الذي يخضع له قادة أفريقيا المستقبليين.