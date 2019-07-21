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    لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

    01:54 ص الأحد 21 يوليه 2019
    لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

    لوفتهانزا للخطوط الجوية

    برلين/القاهرة- (د ب أ):

    أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية مساء أمس السبت أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد.

    ونقلت اليوم صحيفة "إندبيندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا، لم تكشف النقاب عن هويته، قوله إن الشركة ألغت رحلتين إلى القاهرة.

    ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أسباب تعليق الرحلات قائلا "الشركة لا تعلق على مسائل أمنية".

    وذكرت الشركة الألمانية في بيان: "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف".

    من جانبها، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن السلطات المختصة تلقت إخطارا مساء اليوم من شركة الطيران الألمانية ــ لوفتهانزا ــ بإلغاء رحلتها بين مطارى القاهرة وفرانكفورت بدون إبداء أية أسباب.

    شركة لوفتهانزا الخطوط الجوية الألمانية القاهرة رحلات جوية
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