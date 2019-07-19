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ضياء رشوان: صرف بدل الصحفيين 24 يوليو

04:51 م الجمعة 19 يوليه 2019
ضياء رشوان: صرف بدل الصحفيين 24 يوليو

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

كتب - مصطفى علي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه يجري تحويل المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يوليو، من الهيئة الوطنية للصحافة، إلى المؤسسات الصحفية.

وأوضح رشوان، في بيان اليوم الجمعة، أن مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين في الصحف الخاصة والحزبية يجري تحويلها كذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى حساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من يوم الأربعاء 24 يوليو.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين الهيئة الوطنية للصحافة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

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