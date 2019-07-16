جهاز مدينة العبور يشُن حملات لغلق المحال المخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة وغلق وتشميع المحال المخالفة.

وأوضح عمران، في بيان، الثلاثاء، شن حملة لضبط المخالفات بالحي الأول وكذا تغيير النشاط بالحي، تحت إشراف المهندس علاء حماد، معاون رئيس الجهاز، وبمشاركة إدارة التنمية و التراخيص و إدارة الأمن وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن وجود أنشطة مخازن أسفل الڤيلات والعمارات وضبط حضانة تعمل بدون ترخيص، ومركز سمنة ونحافة، وتم سحب عدادات الكهرباء والمياه لمخالفة شروط التراخيص، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة، ولردع المخالفين وتنفيذاللقانون.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جرى شن حملة على المحال المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، والمقامة بسور نادي العبور، وتم غلق وتشميع المحال المخالفة، وسحب عدادات الكهرباء، ورفع الإشغالات بالمنطقة، والتي استولى أصحابها على الأرصفة.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون في إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي الجهاز بضرورة المتابعة الدورية لعدم عودة المخالفات مرة أخرى.