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    إقلاع رحلة لـ"مصر للطيران" إلى الخرطوم وإلغاء أخرى

    11:06 م الأحد 09 يونيو 2019
    إقلاع رحلة لـ"مصر للطيران" إلى الخرطوم وإلغاء أخرى

    مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    وصلت مطار الخرطوم الدولي، مساء الأحد، رحلة مصر للطيران رقم ٨٥٥، والتي تم السماح لها بالإقلاع من مطار القاهرة الدولي في السابعة مساءً، وهي الرحلة التى أقلعت بعد عدد من الإلغاءات لرحلات الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأحداث الجارية في المدن السودانية.

    من جهة أخرى، تم إلغاء رحلة رقم ٨٥٣، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار القاهرة الدولي الساعة 11,45 مساء الأحد.

    وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن مركز العمليات المتكامل التابع لـ"مصر للطيران" يتابع تطورات الموقف أول بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن، وتحديد موعد إقلاع الرحلات إلى العاصمة الخرطوم.

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