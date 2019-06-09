ينقل مليون راكب.. مصادر تكشف خطة تدشين أسرع قطار في مصر

كتب أسامة عبد الكريم

تخطط وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ مشروع "القطار السريع" الذي من المقرر أن ينقل مليون راكب يوميا، بطول 498 كم، وتحديدا من العين السخنة إلى العلمين ليربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية.

وكشفت مصادر خاصة بالهيئة القومية للأنفاق، أن أصول هذا المشروع ستكون تابعة للهيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، موضحة أن خط سيره يبدأ من العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم جنوب القاهرة الجديدة، ثم يتجه إلى 6 أكتوبر ثم برج العرب بالإسكندرية ويكمل مسيرته.

المصادر ذكرت لمصراوي، أنه سيتم إنشاء محطة في كل مدينة يقف بها القطار السريع، وأن تنفيذه سيتم على 3 مراحل، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد، موضحا أن المشروع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.

وبالنسبة للجهات المنفذة، أوضحت المصادر أن 9 شركات تتنافس على تنفيذ المشروع، وهي حاليا في مرحلة تجهيز العقود الخاصة بها لبدء التفاوض، وأن الهيئة القومية للأنفاق ستبدأ في استقبال العروض في 18 ديسمبر المقبل، ومن ثم يمكنها فيما بعد الاستقرار على الجهات المنفذة.

أما عن تمويل المشروع،فقالت المصادر، إنه سيعتمد على قرض ميسر من بنك APC+F الأوروبي، وأن هيئة المجتمعات العمرانية ستشارك أيضا في التمويل بنسبة 15%، إضافة إلى هيئة الأنفاق من خلال قرض.

وتابعت: "فور الانتهاء من الإجراءات بالكامل، سنقوم ببدء التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومن المتوقع أن يرى المشروع النور خلال 30 شهرا من تاريخ انتهاء العقود".