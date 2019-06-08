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    البابا تواضروس يرأس صلوات تجليس أسقف جنوب أفريقيا

    09:54 م السبت 08 يونيو 2019
    البابا تواضروس يرأس صلوات تجليس أسقف جنوب أفريقيا

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة - أ ش أ:

    ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس والشعب القبطي.

    وقال قداسة البابا - في كلمته خلال الصلوات - "نفرح بالسيامات المباركة لأباء أحباء للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونقيم 4 من الأباء الرهبان في درجة الأسقفية لخدمة الكنيسة في مواقع متعددة، كما نفرح بترقية أحد الأباء الأساقفة الشيوخ وهو له في الأسقفية أكثر من 40 عاما والذى يخدم في مناطق كثيرة من أفريقيا، وإن كان تركيز الخدمة في دولة جنوب أفريقيا".

    وشهدت الصلوات بدء طقس تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب أفريقيا، وسيامة الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، والراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفًا لإيبارشية منفلوط، والراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر، والراهب القمص بولس البراموسي أسقفًا لإيبارشية شرق كندا.

    ومن المنتظر أن تستكمل غدا طقوس وصلوات السيامة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة​

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    البابا تواضروس جنوب أفريقيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنطونيوس مرقس

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