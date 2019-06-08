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    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

    07:55 ص السبت 08 يونيو 2019
    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

    أرشيفية

    القاهرة - (أ ش أ):

    يستأنف طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام اليوم السبت، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية امتحان مادة الأدب والنصوص باللجنة الأولى، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية باللجنة الثانية، عقب توقف الامتحانات مطلع الأسبوع الماضي بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

    وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويؤديها 154954 طالب وطالبة من القسمين العلمي والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، و155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية موزعين على نحو 572 لجنة.

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    Asha
    الثانوية الأزهرية الامتحانات امتحان الجبر عيد الفطر امتحانات الثانوية الأزهرية
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