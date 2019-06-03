"مشروعاتنا في سيناء تفوق الإعجاز".. 35 رسالة من السيسي إلى المصريين

كتب- يوسف عفيفي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، حفل إفطار الأسرة المصرية، في فندق الماسة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.

ويرصد "مصراوي" 35 رسالة من الرئيس كالآتي:

1ـ شهداء الجيش والشرطة وأسرهم، قدموا عطاءً بلا حدود لصالح الوطن وحمايته.

2ـ انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية لن يكون مجرد نقل مكاتب وموظفين، وإنما تطبيق أساليب حديثة على مستوى عالمي في الإدارة.

3ـ برنامج الإصلاح الإداري يتضمن وقف التعيينات بهدف إقامة دولة عصرية وفقًا للدراسات العلمية.

4ـ لا أحد يستطيع فعل شيء ضد إرادة المصريين.

5ـ "صفقة القرن مصطلح طلعه الإعلام، هل تتصورون مثلًا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟".

6ـ لا نتكلم باسم الفلسطينيين ولا نرضى بأمر لا يرضوا هم عنه.

7ـ المصريون في جميع الأحوال هم من يحددون مصيرهم، ويجب أن يكونوا دائمًا على قلب واحد.

8ـ المنطقة تمر بأصعب حالاتها والفتن والتحديات كثيرة، ولكن مصر بخير بفضل الله وبفضل شعبها وقواتها المسلحة.

9ـ الدولة تنفق المليارات لتأمين الحدود من الإرهاب خاصة المنطقة الغربية.

10ـ الدولة تُحاسب الذين يمارسون العنف بإجراءات قانونية، لأنهم يرفعون السلاح ضد أبناءها.

11ـ الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة فيوجهون ضرباتهم إليه، ولن ينالوا من استقرار الدولة، بفضل تماسك المصريين.

12ـ "على ملاك الشقق السكنية وغيرهم من المواطنين، الإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها داخل الوحدات السكنية".

13- "الحالة الأمنية في مصر على درجة عالية من الاستقرار".

14ـ مصر ستبقى قوية وتزداد نمو وتقدمًا كلما تضامن المصريون وتكاتفوا وتحملوا للعبور من هذه الفترة الصعبة من الإصلاح الاقتصادي.

15ـ "أشكر الشعب المصري على تحمله أعباء مسار الإصلاح الذي تم خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية".

16ـ الدول لا تتقدم ولا تحصل على مكانتها إلا بالعمل والصبر والتحمل من جانب شعوبها.

17ـ "من الضروي إجراء انتخابات المحليات وعدم المجاملة لاختيار 50 ألف عضو في المجالس المحلية".

18- "25% من أعضاء المجالس المحلية هيكونوا من الشباب والسيدات".

19ـ على المصريين تحديد مستقبلهم ومصيرهم بأنفسهم "هذا هو بداية الطريق الحقيقي".

20ـ إصلاح منظومة التعليم يأخذ الكثير من الجهد والإعداد والتكلفة لتحقيق مستقبل أفضل لأولادنا وبلدنا.

21ـ على أولياء الأمور والطلبة الثقة في جهود الدولة لتطوير التعليم.

22ـ مسار التعليم خلال الخمسين عامًا الماضية أنتج قدرة متواضعة وعقلًا غير طموح وهذا لا يسهم في بناء الدول الكبرى.

23ـ آلاف المدارس تحتاج إلى التحديث، وعلينا أن نتحمل حتى تنجح المنظومة كلها لنصل إلى تعليم جيد.

24ـ تطوير طريق الكباش بدأ منذ عام، والحكومة رصدت مبلغاً كبيراً للاستمرار في تطوير هذا الطريق.

25ـ تعويض أهالي القرى التي يمر بها طريق الكباش بالأقصر رغم أنها أرض ليست ملكا لقاطنيها.

26ـ لا يمكن أن نظلم أهلنا في أي مكان سواء سيناء أو مطروح أو الوادي أو أسوان.

27ـ الدولة لم تقم بإخراج مواطني مجرى سور العيون بالقوة؛ لتطوير المنطقة.

28ـ مشروع تطوير مجرى العيون بدأ قبل عام 2010، وأكثر من 85% من الناس أخذوا أماكنهم الجديدة.

29ـ مبادرات الدولة في مجال الرعاية الصحية تلقى تقديرًا دوليًا.

30ـ الحكومة ستبدأ تنفيذ برنامج التأمين الصحي انطلاقا من بورسعيد، ثم من خمس محافظات.

31ـ إجراء مسح طبي لـ51 مليون مواطن، والاطمئنان على صحتهم خاصة فيروس "سي" والأمراض غير السارية.

32ـ فحص الأطفال حديثي الولادة طبيا للتأكد من سلامة قوقعة الأذن.

33ـ علاج الحالات بقوائم الانتظار غطى حتى الآن 200 ألف حالة.

34ـ أنفقنا 400 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية لتحديث الخدمات في سيناء "تفوق الإعجاز".

35ـ مشروعات سيناء تشمل شق طرق جديدة وتحلية مياه البحر وإقامة مصانع واستصلاح أراض زراعية، وإقامة منشآت تعليمية.​