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    وزير المالية يطلب حذف كلمة من المضبطة.. و"عبدالعال": "الحكومة حساسة"

    07:12 م الأحد 23 يونيو 2019
    وزير المالية يطلب حذف كلمة من المضبطة.. و"عبدالعال": "الحكومة حساسة"

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

    علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطلب وزير المالية بحذف كلمة "أكذوبة" من المضبطة، قائلاً: "هذا خطاب المعارضة ويجب أن يكون الوزير جلده سميك.. أمال ستكون معارضة إزاى حتقولك بعد إذنك لو سمحت".

    وأضاف "عبدالعال"- خلال الجلسة العامة- "البرلمان يحذف من المضبطة الكلمات التي تشكل جريمة قانونية، مثل بعض الكلمات التي تحمل تعدٍ على الأشخاص أوألفاظ خارجة تعرض المصلحة العامة للخطر".

    وتابع: "نظرا لحساسية الحكومة سيتم حذفها".

    وكان عدد من النواب وصفوا البيان المالي للحكومة عن الموازنة الجديدة بـ"الأكذوبة"، خاصة فيما يتعلق بتحقيق فائض أولى فى الإيرادات.

    علي عبدالعال مجلس النواب الحكومة وزير المالية

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