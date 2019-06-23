وزير المالية يطلب حذف كلمة من المضبطة.. و"عبدالعال": "الحكومة حساسة"
كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:
علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطلب وزير المالية بحذف كلمة "أكذوبة" من المضبطة، قائلاً: "هذا خطاب المعارضة ويجب أن يكون الوزير جلده سميك.. أمال ستكون معارضة إزاى حتقولك بعد إذنك لو سمحت".
وأضاف "عبدالعال"- خلال الجلسة العامة- "البرلمان يحذف من المضبطة الكلمات التي تشكل جريمة قانونية، مثل بعض الكلمات التي تحمل تعدٍ على الأشخاص أوألفاظ خارجة تعرض المصلحة العامة للخطر".
وتابع: "نظرا لحساسية الحكومة سيتم حذفها".
وكان عدد من النواب وصفوا البيان المالي للحكومة عن الموازنة الجديدة بـ"الأكذوبة"، خاصة فيما يتعلق بتحقيق فائض أولى فى الإيرادات.
-
926
-
388
-
363
-
236
-
185
-
154
-
144
-
133
-
85
-
70