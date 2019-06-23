وزير المالية يطلب حذف كلمة من المضبطة.. و"عبدالعال": "الحكومة حساسة"

كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطلب وزير المالية بحذف كلمة "أكذوبة" من المضبطة، قائلاً: "هذا خطاب المعارضة ويجب أن يكون الوزير جلده سميك.. أمال ستكون معارضة إزاى حتقولك بعد إذنك لو سمحت".

وأضاف "عبدالعال"- خلال الجلسة العامة- "البرلمان يحذف من المضبطة الكلمات التي تشكل جريمة قانونية، مثل بعض الكلمات التي تحمل تعدٍ على الأشخاص أوألفاظ خارجة تعرض المصلحة العامة للخطر".

وتابع: "نظرا لحساسية الحكومة سيتم حذفها".

وكان عدد من النواب وصفوا البيان المالي للحكومة عن الموازنة الجديدة بـ"الأكذوبة"، خاصة فيما يتعلق بتحقيق فائض أولى فى الإيرادات.